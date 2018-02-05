韓俊：下一段還要出台關于金融服務鄉村振興的指導意見

2月5日從中國網獲悉，4日，《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》即2018年中央一号文件發布。中央農村工作領導小組辦公室主任韓俊今在國務院新聞辦全面解讀文件精神，并答記者問。

韓俊指出，鄉村振興是一個大戰略，必須有真金白銀的硬投入。沒有投入作保障，喊是喊不出來的，幹也是幹不出名堂來的。文件提出要健全投入保障制度。中央一号文件對于解決實施鄉村振興戰略“錢從哪裡來的問題”有全面的謀劃，明确提出要加快形成財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局，确保投入力度不斷增強，總量不斷增加。重點是以下三個方面：

第一，明确要求确保公共財政更大力度向“三農”傾斜。公共財政首先得給力，要加快建立涉農資金整合的長效機制，發揮財政資金“四兩撥千斤”作用，通過財政資金撬動更多金融資金和社會資金投向鄉村振興。這一方面需要說明的是，要規範地方政府舉債融資行為，不得借鄉村振興之名違規違法變相舉債。

第二，農村金融要回歸本源。要堅持農村金融改革的正确方向，健全符合農業農村特點的農村金融服務體系，農村金融機構要為鄉村振興提供多元化、多樣化的金融服務，要把金融資源配置到農村經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節。根據部署，下一段還要出台關于金融服務鄉村振興的指導意見，起草金融服務鄉村振興的考核評估辦法。要通過這些政策性文件把金融服務鄉村振興落到實處。

第三，拓寬資金籌措渠道。長期以來，土地出讓收益，可以說是“取之于鄉，用之于城”，直接用在農村建設的比重是比較低的。要創新政策機制，把土地增值收益這塊“蛋糕”切出更大的一塊用于支持脫貧攻堅和鄉村振興。文件提出，要嚴格控制未利用地開墾，集中力量推動高标準農田建設，建立高标準農田等新增耕地指标和城鄉建設用地增減挂鈎節餘指标跨省域調劑機制，將所得收益全部用于支持脫貧攻堅和鄉村振興。這是一個很大的政策，用好了這項政策，可以為鄉村振興提供強有力的資金支持。

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