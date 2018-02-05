標普分析師﹕香港樓價今年最多升5%

去年香港樓價持續攀升，全年樓價升幅達12%，標準普爾分析師於電話會議內預料，今年樓價難以複制去年升幅，始終利息上升因素將會逐步反映，惟在市場流動性充裕等基本因素支持下，相信今年內樓價最多可以錄得5%升幅。

在談及小型單位樓價走勢時，分析師坦言預期小型單位日後會面臨更大壓力，一方面小型單位供應持續增加，另一方面隨著利率上升，若在購入物業三至五後無法轉按，屆時業主或無法承受得起供樓負擔。

分析師又指出，林鄭月娥自去年7月上台以來，多透過增加供應來解決樓市問題，當中包括將綠置居計劃恆常化，以及推出首置上車盤項目。不過增加供應需時，所以樓價在短期內難回落。

標普分析師又預料香港發展商可以擁有較穩健的資產負債表，其中新鴻基地產(00016-HK)擁有勁的可持續收入，又指出縱使長實集團(01113-HK)近年在香港減少買地，導致長實在香港市場佔有率減少，惟長實可從收購基建項目中受惠。

至於內地發展商減少來港買地，分析師認為與內地發展商減少在海外投資，以及對香港市場認識不深，而在香港發展一個項目需要3至4年，與內地發展商慣常採取的貨如輪轉策略有分別，對內地發展商的資產負債表帶來影響。

同時標普分析師又預期收租物業租金仍可以保持上升，其中零售物業租金可從零售市場復甦中受惠，特別是奢侈品銷售增加帶動零售行業場復甦。至於寫字樓物業租金方面，則預料上升幅度有限。

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