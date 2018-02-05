【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，因美國勞工部公佈 1 月非農就業增速大於預期且薪資同比增幅較大，帶動市場對通脹上升的預期，或令美聯儲加快加息步伐，美國公債收益率大漲降低股市吸引力。道瓊斯指數下跌 2.5% 至 25,521 點；標準普爾指數下跌 2.1% 至 2,762 點；納斯達克指數下跌 2.0% 至 7,241 點。

油價上週五下跌，因美國就業數據強勁帶動美元上漲。紐約 3 月期油下跌 0.5% 至每桶 65.45 美元。金價下跌，因美元走強。紐約 4 月期金下跌 0.8% 至每盎司 1,337.3 美元。

香港股市上週五個別發展，內地股市上升。蘋果（AAPL.US）2018 財年首季業績優於預期， 帶動蘋果概念股走高，瑞聲科技（2018.HK）及舜宇光學（2382.HK）分別上升 7.3% 及 3.8%； 有消息稱內地政府擬批准海南開賭，博彩股受壓。個股方面，中國海洋石油（883.HK）上調今年目標凈產量及資本開支，獲券商看好，股價上升 4.8%。恒生指數下跌 0.1% 至 32,602 點，國企指數上升 0.8% 至 13,539 點，香港股市成交金額減少 4.3% 至 1,479 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,462 點，滬深兩市成交金額減少 16.4% 至 4,677 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的澳能建設（1183.HK）孖展已累計獲逾 20 倍超額認購。

◇ 壹傳媒（282.HK）宣佈出售《壹週刊》交易告吹，公司股份將於今天復牌。

◇ 三一國際（631.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年業績將扭虧為盈（上半年同樣扭虧為盈），主要受惠於煤機產品需求大幅增加和毛利率提升、開拓港口機械國際市場、研發推廣礦用車輛和重型叉車等新產品、及管理費用率下降。

◇ 金衛醫療（801.HK）宣佈同意以不多於 11.3 億元人民幣收購一家合夥企業 16.1% 權益，而後者主要持有中國臍帶血庫企業（CO.US）65.4% 權益，最高代價較中國臍帶血庫企業最後收盤價折讓約 23.2%。公司將享有每年 9% 之收益回報，並期望於未來出售股權實現投資回報。公司股份將於今天復牌。

◇ 揚科集團（1460.HK）宣佈其控股股東出售 2.0 億股公司股份，持股量從 17.2% 下降至 12.4%。

◇ 東陽光藥（1558.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長至少 70% 至不少於 6.5 億元人民幣（上半年股東應佔溢利按年上升 40.4% 至 3.0 億元人民幣），略高於市場預期。主要因公司主打產品可威銷售量大幅增長，及公司學術推廣活動持續改善。現價相當於不多於 19.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 景瑞控股（1862.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 450%-500% 至 5.8-6.4 億元人民幣（上半年錄得虧損 1.4 億元人民幣）。主要受惠於公司結轉物業銷售價格及毛利大幅提升。現價相當於 4.9-5.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公佈 1 月份汽車總銷量為 21.0 萬輛，同比增長 25.1%。

◇ 中國港橋（2323.HK）宣佈梁擎宇先生辭任公司首席財務官。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)