美政府今年舉債近1兆美元 較去年大增84%

據《華盛頓郵報》報導，美國財政部上周公布，美國政府預計這個財政年度將借貸 9550 億美元，為 6 年來最高，比聯邦政府去年共借 5190 億美元大幅增加 84%。

財政部將增長原因歸於「財政展望」，國會預算辦公室更為直接，表明這是受到稅改的影響。

未來 2 年，赤字預期還會增加。由於川普希望推動基礎建設，而在軍事、救災等項目也可能花費更高。事實上，國會還未開始增加這些支出，但赤字已經顯著上升。

美國政府借債上升 (圖表取自華盛頓郵報)

聯邦預算責任委員會 (Committee for a Responsible Federal Budget) 負責人 Marc Goldwein 表示，當前政府過於沉迷於債務，兩大政黨都需為此負責。

哈佛大學經濟學家、前雷根顧問 Martin Feldstein 指出，這種情況非常糟糕，赤字與不斷上升的債務，並不僅是未來的隱憂，而是現在就會帶來問題。

但華爾街並沒有如此迫切的危機感，他們相信，由於全球市場總有配置優質避險資產的需求，美國政府還是能不斷發債。但是，市場需求終究有限，特別當通膨上升，投資人很可能選擇股市，而拋售債券。

前國會稅務經濟學家 Peter Davis 表示，由於債務等原因，他的一些華爾街客戶已在談 2019 年經濟衰退，財政政策如今已失控。