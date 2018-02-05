罕見！王毅＋楊潔篪共掌外交 中國進入「強外交」階段

北京消息人士透露，中國外交部長王毅在今年 3 月將擔任國務委員，晉升為國家領導人，和新任中共中央政治局委員楊潔篪一起主導外交事務。一名政治局委員加一名國務委員主管外交，在中共政壇相當罕見，顯示北京重視「大國外交」，未來將更積極參與國際事務，發展新型大國關係。

今年 3 月的全國「兩會」，政治局將進行大調整，王毅預料晉升為國務委員。《星島日報》引述一名消息人士透露，王毅已經 64 歲，接近正部級 65 歲的退休年齡，但在中共十九大仍然連任中央委員，「顯示他還將大用。」至於王毅是否繼續兼任外長，則尚未明確。

國務委員楊潔篪在十九大躋身政治局委員，成為錢其琛之後 15 年來首位「入局」的外交家。當時不少人相信楊潔篪將擔任國務院副總理，但據悉楊將任中共中央外事領導小組副組長，體現「黨管外交」。中央外事領導小組由國家主席習近平兼任組長，楊潔篪現任辦公室 (中央外事辦) 主任。

自從錢其琛 2003 年退休之後，4 任外長都沒有國家領導人的身分加持，幾任主管外事的國務委員在黨內也只是中央委員。隨著中國崛起，習近平執政之後逐漸放棄「韜光養晦」外交戰略，十九大報告將「堅持推動構建人類命運共同體」作為新時代發展中國特色社會主義的 14 個基本方略之一，強調建立「新型大國關係」，標誌中國進入「強外交」階段。

分析認為，由一名政治局委員和一名國務委員主管外交，參與頂層決策，有助增強外交系統權威，發展新型大國關係，推動「一帶一路」等多邊合作戰略。

王毅是北京人，精通日語，曾任外交部副部長、中國駐日本大使、國務院台灣事務辦公室主任、外交部黨委書記等職，2013 年擔任外長，已經擁有 10 年的正部資歷，是中共第十八、十九屆中央委員。

王毅曾經在十九大前夕撰文，認為「習近平外交思想」是對過去 300 多年西方傳統國際關係理論的創新和超逾，為指導新形勢下的中國外交提供了「理論和思想武器」。

他 1 月在《求是》撰文，強調面對新時代新任務，中國外交要發揮好負責任大國作用，倡導和平解決國際爭端。始終堅定不移做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。他還指出，中國將同更多國家達成共建「一帶一路」共識，以骨幹通道和關鍵節點上的大項目為重點，取得更多惠及民生的早期收穫。