台股盤中－不願抱股過年恐慌賣壓狂瀉 重挫250點先看季線支撐 

美股暴跌跌破月線，台股今 (5) 日也難逃重挫，大盤指數開盤 10970.3 點，重挫 155.93 點，也跟跌跌破月線，台積電開盤挫低至 250.5 元，跌幅超過 3%，恐慌性賣壓不止，加權指數開低走低，最深跌到 10855.43 點、跌點逾 250 點，短線先尋求季線支撐。

美股四大指數上週五皆重挫，其中道瓊指數重挫 665.75 點、跌幅為 2.54%，連動夜盤台指期下跌 143 點，跌幅達 1.29％，收在 10971 點，創期貨夜盤上線以來最大單日跌點及跌幅。

日本及韓國股市今日也開低走低，早盤跌幅超過 2%，跌破季線。

歐美股市、亞股全倒之下，台股今天也跟著重感冒，尤其農曆年長假將近，獲利了結與恐慌賣壓雙雙湧出，不但大盤重挫，在內資全面棄守下，上櫃指數領先跌破季線。

蘋概三王指標股台積電今天最低被打到 250.5 元，陷入月線保衛戰；鴻海跳空最低跌到 92.5 元，跳空跌破所有均線；大立光最低摜壓到 3775 元，跌幅超過 4%。

台灣 50 成分股中的聯發科、可成、友達、南亞科跌幅超過 2%；金融股也不平靜，富邦金、國泰金、中信金等跌幅都超過 2%。

盤中紡織、機電、電器、玻陶、生技、汽車、光電及貿易類股跌幅超過 2%。

分析師表示，國際股市暴跌，亞股難以倖免，台股當然也難逃壓力，尤其距離農曆封關僅剩 6 個交易日，歐美市場的不確定升高，不願抱股過年的籌碼短線賣壓勢必將陸續出籠，因此，高持股者須嚴設停損，低檔支撐先看 10761 點的季線到 10900 點的頸線之間。