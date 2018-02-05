中國寧德時代即將超越特斯拉，躍身全球最大電動車電池製造商

【財訊快報／陳孟朔】香港《南華早報》2 月 1 日報導，中國一家名不見經傳的電池製造商，其產量將很快超過特斯拉汽車。這家公司來自中國東南產茶省份，一家名不見經傳的電動汽車電池製造商正在籌建一座 13 億美元工廠，產能不但將超過特斯拉，還將令通用、日產和奧迪的電動汽車 (電池) 供應商相形見絀。寧德時代新能源科技股份有限公司已在向世界頭號電動汽車製造國中國的最大電動汽車製造商供應大部分電池。如今該公司希望利用來自即將在高盛集團支持下首次公開募股的收益，使自己的產品進入更多型號的歐洲汽車並獲美國客戶。



資金將用於建造一座電池工廠，面積僅次於特斯拉的內華達超級工廠，足以進一步鞏固中國在取代耗油引擎科技領域的領軍者地位。新生產線將使新能源集團的產能增至目前的 5 倍，從而使其超越特斯拉、巴菲特支援的中國比亞迪和韓國樂金 (LG) 化學，並成為全球最大電動汽車電池製造商。



中國政府一直對電動汽車行業大力支持。2015 年中國超過美國成為世界最大電動汽車市場，去年新能源汽車銷量達 77.7 萬輛並將在今年超過 100 萬輛。



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