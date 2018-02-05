大市早段跌逾600點 內銀內險捱沽

外圍股市走勢疲弱，拖累港股今早捱沽而亳無還擊之力。大市今早低開886點，其後跌幅收窄，恆生指數最新報31976點，跌626點；國企指數最新報13251點，跌288點。

內銀股今早表現疲弱，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.76元，跌2.1%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.63元，跌2.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.55元，跌2.4%，招商銀行(600028-CN)(00386-HK)H股最新報37.4元，跌2.2%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報88.3元，跌2.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.1元，跌1.7%，中國太保(601601-CN)(2601-HK)H股最新報39.8元，跌1.2%。

重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報440元，跌2.7%，匯豐控股(00005-HK)最新報82.5元，跌1.4%，香港交易所(00388-HK)最新報282.8元，跌2.1%。

內房股今早表現，碧桂園(02007-HK)最新報16.4元，跌2.1%，中國海外(00688-HK)最新報30.1元，跌2.9%，華潤置地(01109-HK)最新報31.5元，跌1.7%。

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