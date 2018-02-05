南韓對加密貨幣市場影響 投資者需要知道的7件事

有許多南韓投資者，對加密貨幣極具熱情，但是政府卻對比特幣以及其他虛擬貨幣抱持著反對意見，認為此投機投資很危險，但由於南韓為全球最熱衷交易加密貨幣的國家之一，市場很關心南韓政府的政策走向。

以下為幾點南韓加密貨幣市場的現況：

1. 為什麼韓國人如此熱衷於加密貨幣？

韓國金融研究所資深研究員 Tai-ki Lee 表示，韓國的個人投資者，長期以來一直很喜歡超高額的金融投資，而首爾大學心理學教授 Kwak Keumjoo 指出，比特幣不屬於任何一個國家的貨幣，且投資不受地緣限制，提供不想把錢存在國內的南韓民眾另一種選擇。投資者對加密貨幣的熱衷，甚至導致央行要求員工不要交易加密貨幣，特別是在工作時間。

2. 為加密貨幣交易中心的韓國，規模有多大？

在傳統貨幣中，截至 1 月 11 日，韓元為美元之外，被使用在加密貨幣交易最多的貨幣，在 2017 年下半年大部分時間中，韓元占比特幣交易量的 10％以上。而在虛擬貨幣市值第二高的以太幣交易中，韓元則占最大宗，但在監管機構更嚴格監控後，韓國在加密貨幣市場中，重要性略減。

3. 韓國政府做出了哪些政策決定？

在去年 9 月，政府禁止虛擬貨幣首次公開發售 (ICO) 後，監管機構一直在考慮不同的做法，例如關閉當地的加密貨幣交易所，或是在更嚴格的監管下，允許他們繼續營運。在製定更廣泛的政策同時，當局正在採取防止洗錢和其他非法活動的措施。

1 月 30 日起，南韓啟動加密貨幣實名制，禁止將錢存入銀行匿名的虛擬賬戶，並要求銀行舉發任何可以的交易者，包括每天從加密貨幣交易中心存入或提領超過 1000 萬韓元（約 9300 美元）的可疑者，政府還禁止未成年人、外國人和金融機構進行國內虛擬貨幣交易。

4. 全球加密貨幣市場的反應為何？

大家的普遍反應是擔心，投資者擔心南韓關閉虛擬貨幣交易，這將使韓國人難以購買加密貨幣，導致主要求下降，在 1 月 11 日時，比特幣下跌 12％，因為南韓司法部長重申了他的禁止交易的建議，南韓總統文在寅的發言人趕緊滅火，表示這只是其中的提案之一，目前還沒有做最後的確認。

5. 對於加密貨幣，韓國官員擔心的是什麼？

主要是洗錢、逃稅和過度投機，國務總理李洛淵甚至說，加密貨幣可能會腐蝕國家的青年。

6. 投資者不會鑽漏洞嗎？

可能會，東京交易所 Quoine 的負責人 Mike Kayamori 表示，即使立法者禁止交易，當地的交易者也可能設法繼續購買加密貨幣，他認為「總是有地下交流的管道」和場外交易市場，「他們可能會把錢轉換成比特幣，然後開始離岸交易。」

7. 下一步是甚麼？

對於南韓司法部欲關閉虛擬貨幣交易的建議，是否會得到其他政府部門和議會的批准，目前還事態不明，但由於許多民眾反對，立法者可能會拒絕此建議，在總統網站上反對此政策的請願，已經吸引超過 20 萬人連署，該國政府政策協調辦公室表示，將在各部門「充分討論和協調意見後」，再決定是否要禁止加密貨幣場所。