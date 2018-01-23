課稅之後 南韓本月30日起 啟動加密貨幣實名制

南韓監管當局周二表示，為打擊犯罪、防制洗錢活動，政府將自 1 月 30 日起禁止在加密貨幣交易中使用暱名銀行帳戶。

韓國金管會副主席 Kim Yong-beom 表示，自 1 月 30 日起，南韓加密貨幣交易者的銀行帳戶名稱必須與虛擬貨幣交易錢包相符合，否則就不能將錢存入虛擬貨幣交易錢包。

為了要將錢存入虛擬貨幣錢包，在 1 月 30 日之前，交易者必須向交易所認證自己的真實身分，使其與當地銀行備載的資料相符。

一位南韓當地比特幣投資者 Ahn 表示，「大家都知道政府要這麼做，因為之前政府就說要推動實名制了，我反而覺得這個入場時機，而非出場時機，我不覺得有什麼理由因此撤出我的投資。」

南韓政府戮力減緩民眾對加密貨幣的迷戀，但不管全球當局如何警告加密貨幣的高風險性，南韓自家庭主婦到大學生、辦公室人員等均急著投入交易，唯恐趕不上賺錢列車。

自當局發布此消息後，南韓比特幣價格擴大下跌，根據該國第二大虛擬貨幣交易所 Bithumb，0409 GMT 報價，比特幣下跌 3.34% 至 12699 美元。

根據盧森堡比特幣交易所 Bitstamp，上週比特幣下挫近 20% 至 4 週低點，週二下午交易，上漲 5.4% 至 10925 美元。

全球監管當局無不呼籲更嚴格、合作性地規範加密貨幣交易，南韓官方甚至傳出有意禁止國內虛擬貨幣交易的消息。南韓青瓦台則澄清，直接禁止虛擬貨幣交易只是方法之一，目前尚未拍板定案。由於擔心泡沫，上個月先禁止開設新帳戶，隨後進一步推行實名制。

此外，據《韓聯社》報導，南韓政府周一表示，將向南韓虛擬貨幣交易所徵收 24.2% 的企業和地方所得稅，於今年起實施。