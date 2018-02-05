【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週一台股受到美股上週五慘跌的利空襲擊，指數跳空開低 156 點，隨即進一步下殺至 10855.43 點，跌幅達到 271 點，好在投資人恢復理性，低接買盤浮現令指數跌幅收斂至 179.98 點，外資現貨賣超 83.44 點，三大法人合計賣超 108.01 點。

《國際金融市場焦點分析》

上週五公布美國非農就業新增人數達到 20 萬人，優於預期的 18 萬人，也遠高於前值 14.8 萬人，失業率維持 4.1%，但平均時薪月增達 0.3% 優於預期，YoY 成長 2.9%，創 2009 年以來最大增速，強勁的就業數據使得美債再度遭到拋售，美 10 年債期貨跌破 121 關卡，殖利率衝高引發股市賣壓，小道瓊期貨暴跌 744 點，而小 S&P500 期貨也大跌 65.75 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國新增非農就業人數以及薪資增長幅度均優於預期，呼應上週稍早 FOMC 會後聲明所示，美國通膨增速將逐步向 FED 設定之目標靠攏，美元一反前一日頹勢大幅走高，對對大宗商品價格造成壓力，美債殖利率飆升衝擊美股重挫，也加重能源市場賣壓，金價也受到打擊而下跌，不過稍晚避險買盤進場，使得價格跌幅有所收斂。

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