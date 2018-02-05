【大慶證券】投顧盤前－美股重挫，台股10900點為多空關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數上周五聯袂重挫，跌幅介於 2%%-2.7% 之間，當中費半指數跌幅最大，道瓊也重挫 665 點，主要原因在於美國就業數據亮眼，市場擔憂通膨再起，聯準會今年可能升息超過 3 次。美國 1 月新增就業 20 萬人，優於預估的 19 萬，12 月新增就業人數由 14.8 萬人上修至 16 萬，1 月失業率持平於 4.1%，為 17 年低點，1 月工資年升 2.9%，創八年半高點，而對通膨的擔憂也蔓延到債市，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.85%，創四年高點，甚至也影響到加密貨幣的表現，比特幣大跌 6%、以太幣大跌 16%、萊特幣 13%、瑞波幣大跌 12.7%。從短線來看，在波段漲多，加上市場資金規避升息，研判美股在上半周將持調整，短線也將影響到新興市場的表現。

在美股不穩的狀況下，上周五連帶影響亞股走勢，日、韓股市早盤開低，陸股更是開盤後就回測季線關卡，雖然美元續弱，不過亞幣週五卻呈現貶值現象，也成為影響亞股的重要因素，短線來看，在擔憂升息、通膨以及市場資金調整尚未結束前，研判亞股維持目前整理格局不變。

台股週五受亞股影響開低震盪，早盤一度大跌近百點，所幸外資短線並未明顯偏空，加上蘋果供應鏈反應蘋果財報表現亮眼，讓指數盤中跌幅收斂，而 OTC 指數短線持續壓回震盪，主要原因在於中小型股面臨年關前丙種結帳賣壓，加上擔憂一月營收所致，從技術面來看，由於大盤近期回測月線有撐，加上外資並未大幅賣超台股，研判只要指數守在 10900 之上，就有再向上過高機會，反之則要留意整理時間將拉長。從盤面來看，蘋果供應鏈短線在跌深後有轉強跡象，可成周五放量突破 4 個月以來的盤整區間，波段有挑戰前高機會，其他包括鴻海、瑞儀、台郡、大立光等蘋概股，在價值遭低估下也有機會隨之走強，而 3D 感測在國際相關個股紛紛反彈下，精材、穩懋、全新更是波段看好標的，電動車供應鏈雖然近期僅有康普轉強，但貿聯 - KY、凡甲、和大，在基本面持續成長下，也有機會輪動，短線雖然盤勢略為動盪，但只要把握主流股操作，年前仍可期待紅包行情的出現。

