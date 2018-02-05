【盈警】綠色動力環保(01330-HK)料去年度淨利潤按年跌約10%

綠色動力環保(01330-HK)公布，基於目前可得到的財務資料，預期集團截至2017年12月31日止財政年度的收益較截至2016年12月31日止財政年度的約6.64億元(人民幣.下同)錄得超過15%的增長。儘管如此，預期集團截至2017年12月31日止財政年度的歸屬於母公司股東的淨利潤較截至2016年12月31日止財政年度的2.3億元錄得約10%左右的下降。

公司預期中的歸屬於母公司股東的淨利潤下降，主要是由於以下因素所致：常州二期項目、武漢項目於2016年進入可再生能源電價附加資金補助目錄、收到以前年度的可再生能源補貼，計入2016年營業收入，而2017年集團無新進入可再生能源電價附加資金補助目錄的項目；寧河秸秆項目和句容項目於2017年投產，投產當年錄得虧損；及集團2017年所得稅費用較2016年有所增加。2016年本公司及武漢公司收到所得稅退稅款，乳山公司、安順公司2016年錄得盈利，利用了部分以前年度的稅務虧損，同時管理層針對乳山公司、安順公司以前年度的稅務虧損確認了遞延所得稅資產，減少了2016年所得稅費用，提高了2016年的淨利潤。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)