〈和碩尾牙〉看好景氣動能 今年資本支出金額將較去年成長

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (4) 日舉行年終旺年會，執行長廖賜政對今年營運展望正向看待，預期可望是豐收年，董事長童子賢也透露，今年和碩集團資本支出金額，可望較去年持續成長，也顯示對景氣正向看待，至於是否上看 5 億美元，他則以不違反主管機關規範，低調未予以回應。

和碩去年資本支出約 4-4.5 億美元，高資本支出引起市場討論，童子賢預期，今年資本支出金額預期將較去年成長，顯示和碩未來景氣仍是正向看待，而資本支出除蓋新廠，也有擴充新設備，擴充和碩集團產能。

童子賢說，資本支出金額成長，不只是包含和碩本體，還加上旗下轉投資子公司，包含零組件廠景碩 (3189-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW)、海華、捷揚與晶碩等，童子賢強調，子公司針對新方向，找對了且正在加速進行中，因此今年資本支出金額成長，這也代表和碩整體集團方向確立，將加快朝物聯網、AR、VR 與車用電子相關布局。

童子賢強調，捷揚過去就是營運穩定的公司，雖然過去遇到調整期，不過同仁很努力，持續找具加值空間領域佈局，預期今年將可開始穩定出貨；另外晶碩部分，也是效果逐步顯現。

他認為，和碩集團策略是看到確定方向，才會擴充產能，就如鎧勝 - KY，過去金屬精密設計製造領域，只是一個附屬的產業，但是隨著電子裝置輕薄短小需求成長，尤其是智慧型手機與平板產品成熟，電子裝置趨勢確立，使得機殼所屬的金屬設計產業重要性明顯增加，因此必須持續擴充資本支出金額，才能讓客戶更放心，也能維持產品競爭力。