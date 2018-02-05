盤前財經大事搶先讀2018年2月5日

今日操盤前瞻

新掛牌股：時碩工業

股東會：保瑞

央行公布 1 月外匯存底

美國 1 月 ISM 非製造業 PMI

歐盟去年 12 月零售銷售



〈和碩尾牙〉今年景氣不錯 新品表現將突飛猛進 全年可望是豐收年

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (4) 日召開旺年會，主題是十年淬鍊，璀璨未來，展望今年全年，執行長廖賜政表示，今年景氣仍不錯，和碩除既有產品，新產品表現將倍數成長，包含 AR、VR、物聯網與汽車電子相關，預期都可望突飛猛進，去年全年營收 1.12 兆元，年增 3%，但以美元計算營收年增逾 9%，今年審慎樂觀，預期將是可以豐收的一年。閱讀全文...



面板雙虎法說本周登場 法人聚焦對應中國 10.5 代線產能開出策略



面板雙虎去年營運成績不錯，法人推估全年每股純益都可望超越 3 元，法說會將在本周相繼登場，友達 (2409-TW) 2 月 7 日率先召開、群創 (3481-TW) 則是在 2 月 9 日接棒，預期法人除關心去年財報、今年價格趨勢外，面對中國 10.5 代線產能開出的競爭，雙虎如何因應也將是聚焦重點。閱讀全文...



〈分析〉安倍拒川普重返 TPP 吃了熊心豹子膽？

在上周的達沃斯論壇 (WEF) 的演講中，美國總統川普 (Donald Trump) 提出了重返「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(TPP) 的想法，這讓包括 11 個談國在內的世界各國都感到「非常意外」。然而吊詭的是，1 月 29 日，日本首相安倍晉三做出回應，他對川普拋出的橄欖枝，竟然連談判的意願都沒有。閱讀全文...



〈名師解盤〉封關前遇美股大跌 台股下降軌道現重壓靠電子突圍

隨著農曆年前封關日越來越近，台股上周內資丙種資金陸續撤離，連帶壓抑外資也以換股操作取代連續買超，使得指數在 11000-11250 點之間盤整，但技術線型卻呈現高點未過高，低點卻過低的下降軌道。展望本周，法人表示，美股突然出現大跌，雖然仍屬於急跌緩漲的多方格局，但是多少會讓台股下降軌道壓力加大，就看電子股能否穩盤突圍。閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉此時此刻是大買美債的時機？

當美債殖利率往上攀升之際，或許就是美元指數元轉強時候。在過去一年多期間樣本驗證心得是，當美國債券價格跌到一定價位時；它本身會出現「溢價報酬」投資機會。這個機會有時會來自於急驟的風險，有時會是漸進式的。閱讀全文...