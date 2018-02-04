〈朋程尾牙〉盧明光：2025年之前不擔心電動車影響 規劃併購國外IGBT廠

車用二極體廠朋程 (8255-TW) 今 (4) 日舉行尾牙，董事長盧明光表示，雖然電動車來勢洶洶，但是仍有其限制，預期 2025 年之前不用擔心，內燃機汽車及油電混合車還是車市主流，另外目前台灣 IGBT 都是靠國外進口，朋程也將伺機併購國外的 IGBT 公司。

盧明光表示，目前車市發展，傳統內燃機車輛減少，不過油電車還是會成長，預估在車市的占比會從 15-20% 拉高到 30%，成長幅度比電動車還快，對電動車不要抱太大及太快的希望。

盧明光指出，預估未來傳統內燃機汽車跟油電混合車還有 80-85% 的市佔率，需要高效率發電機，相關二極體價格也是原來的 2.5 倍，用量也有增加，將是朋程營收成長的重要動能。

朋程去年底認購茂矽私募，盧明光指出，因為電動車還是會使用到 IGBT(絕緣柵雙極電晶體，Insulated Gate Bipolar Transistor)，而 IGBT 也會用在高效率發電機，因此投資茂矽，主要是為材料供應充足，也希望台灣本身能有生產能力。另外茂矽跟工研院也有 IGBT 專案，盧明光說，雖然能不能在車用產品量產還要觀察，但是至少有跟工研院的合作基礎。

盧明光表示，茂矽是 DRAM 廠，但是經過多次減資後，淨值已經來到 9 元多，在減資效果浮現、本身已經接近損益兩平、又有與漢磊合作等前提下，同時朋程也跟茂矽在超快速整流器合作快 2 年，因此決定投資。至於要不要進入茂矽董事會，盧明光說，重點是取得產能，現在沒有規劃取得董事席次。

盧明光表示，國內目前有生產 IGBT 的廠商，都是針對工業用，沒有車用產品，不過台廠設計及封裝具有聚落效應，只要晶片設計出來，後續的晶圓跟封裝廠距離都很近。

至於併購部分，盧明光表示，因為國外生產 IGBT 的，都是大企業中的小部門，常常會被忽視，如果能夠併購成功，還是有很大的發揮空間。