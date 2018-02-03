熱門股—國巨電阻漲價更助獲利 400元整數大關可望有撐

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 繼去年接連調漲 MLCC 報價後，今年的調漲標的轉向晶片電阻，尤其在短短 1 個月不到的時間內就調漲 2 次，尤其晶片電阻的獲利貢獻比 MLCC 高，可望明顯提升獲利，也讓國巨股價在 400 元大關可望有撐。

國巨 (2327-TW) 日前發出漲價通知，包括中大尺寸晶片電阻及排阻，5 日起將調漲報價，漲幅從 20% 起跳，漲價產品範圍包括 0402-2512 規格的中大尺寸晶片電阻，以及 YC/TC 122-164 的排阻。也是國巨繼 1 月初調漲供應給通路商的大尺寸厚膜電阻、一般厚膜電阻，平均漲幅 15-20% 之後，又一次的調漲動作。

雖然被動元件佔電子產品的成本比重相當低，但是卻是不可或缺的關鍵零組件，隨著電子產品的精密度越高，對於被動元件的需求就越大，而國巨一方面有調漲價格的挹注，另一方面又有股本相對較小的優勢，業績加上股本小，也成為支撐股價的關鍵。

如果投資人看好國巨股價後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨永豐 75 購 01(069036-TW)、國巨凱基 75 購 02(069184-TW)、國巨麥證 77 購 01(073025-TW) 等。