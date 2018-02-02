緯創大啃iPhone訂單 砸近70億元昆山、印度擴產

代工大廠緯創 (3231-TW) 董事會通過，擬投資緯新資通(昆山)1.75 億美元(約新台幣 51 億元)，由於昆山廠主要生產蘋果 iPhone 手機，緯創此舉顯然是針對蘋果下半年將推出的新款手機擴產，另外緯創也針對印度同步透過子公司投資，金額達 5500 萬美元(約新台幣 16 億元)，業界解讀，緯創積極在昆山、印度擴產，iPhone 接單力道不俗，在蘋果手機占比將持續提升。

緯創除加碼昆山投資，也將透過子公司 SMS InfoComm(Singapore) 轉投資 Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited，金額為 5500 萬美元 (約新台幣 16 億元)，此舉呼應了近日根據媒體報導，緯創將在印度啟動 5 年製造計畫，第一階段預計在班加羅爾興建新廠，生產 iPhone 與其他品牌的智慧型手機。

緯創董事會也同時通過，參與 China Renewable Energy Fund 投資，投資金額為 2680 萬美元，約新台幣 8 億元。

市場解讀，緯創積極在昆山與印度擴產，顯然 iPhone 接單力道不俗，今年在蘋果 iPhone 的代工比重，有機會持續提升。