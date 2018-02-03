〈神準尾牙〉搶進資料中心供應鏈 營收力拚100億元大關

網通廠神準 (3558-TW) 董事長蔡文河表示，去年業績因為代工訂單增加，年增率達 27%，今年除了代工外，有線網路相關的資料中心及 100G switch 都會是新動能，目標營收挑戰 100 億元大關，但是最大的變數仍是新台幣匯率。

神準今 (3) 日在台大小巨蛋舉辦尾牙，席開 108 桌。

蔡文河表示，神準是台灣無線網路基地台大廠，也有自有品牌，不過隨著市場開始競爭，因此去年代工比重有增加，不過公司還是會繼續穩定毛利率。

蔡文河表示，神準品牌今年營收比重會維持跟去年一樣 20% 的水準，雖然低於 2016 年的 27%，但是產品結構已有改變，不是只賣一個產品，而是賣解決方案，從網路規劃、管理、裝置解決方案一條龍，客戶不用像之前軟硬體由不同供應商處理，現在都可以直接交給神準。

蔡文河指出，解決方案一條龍的推出，不僅可以跟美國對手競爭，也可以跟中國白牌以及台灣低價位廠商有市場區隔，能止住品牌毛利率下滑的趨勢。蔡文河表示，今年研發成本會比去年增加 15%。

蔡文河表示，無線網路是核心技術，不過現在要開始轉向有線網路，除了乙太網路交換器，有線網路也包括工業電腦，因為現在很多網路解決方案，是利用工業電腦，例如網路安全伺服器，這也會是今年有比較大成長的動力的原因。

蔡文河透露，今年下半年 100G switch 就會開始出貨，但是貢獻不會太大，至於客戶部分，會鎖定 ISP 及電信商等級的資料中心。同時因應資料中心客戶對於技術的要求，公司也建立了高速訊號處理中心，專心研發 100G 及 400G 產品。

另外神準今年在物聯網部分，主要鎖定車聯網，包括影像處理 (行車紀錄器)、溫度控制以及工業 4.0 管控，可用在車聯網監控器、感測器及車隊管理應用。