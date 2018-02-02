財報表現超亮眼 亞馬遜股價可望再漲26%

亞馬遜 (Amazon.com) 第 4 季財報表現亮眼，營收成長 38%，達 605 億美元，優於預期，華爾街分析師們，紛紛上調亞馬遜股票目標價，最高幅度達 26%。

週四，亞馬遜股價下跌逾 4%，收在 1,390 美元，財報公布後，盤後股價大漲超過 5%。

亞馬遜預估，2018 年第 1 季營業利益，介於 3 億至 10 億美元之間，雖低於分析師預估的 14.8 億美元，但現在看來，似乎不必太擔心。

亞馬遜執行長貝佐斯說，「去年我們對 Alexa 語音助理相關計畫十分樂觀，結果也優於預期。」

財報表現優於預期，華爾街分析師們，紛紛上調亞馬遜股票目標價：

●摩根士丹利 (Morgan Stanley) 從 1,400 美元，上調至 1,500 美元。

●巴克萊 (Barclays) 從 1,210 美元，上調至 1,580 美元。

●瑞士信貸 (Credit Suisse) 從 1410 美元，上調至 1750 美元。

●瑞穗銀行 (Mizuho) 從 1300 美元，上調至 1700 美元。

●摩根大通 (J.P. Morgan) 從 1385 美元，上調至 1650 美元。

●美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 從 1460 美元，上調至 1650 美元。

其中，瑞士信貸上調的價格最高，若與週四收盤價相比，整整高出 26%。

但瑞士信貸的目標價，還不是最高的。市場研究機構 DA Davidson 上個月將亞馬遜股票目標價從 1,500 美元，上調至 1,800 美元。

DA Davidson 分析師 Tom Forte 強調，未來 12 個月，亞馬遜的雲端運算業務，表現會比預期更好，將成為推升股價的助力。