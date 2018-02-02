外資大舉進軍中國股票 1月資金流入130億美元

彭博報道，今年1月，外國投資者投入130億美元到中國的股票，至少是兩年來最多。

投資人對人民币和中國的經濟展望越來越樂觀，帶動資金流入，其中30億美元進入香港股市，16億美元投資香港債券，為EPFR Global數據回溯到2016年1月以來的最高紀錄。

香港恒生指數上個月出現2015年4月以來最大漲幅，指數創新高;而上海基準指數的漲幅是近兩年來最大。

這些市場大漲--特别是香港--并非新鮮事，但資金流入的數據顯示，随着美元回落刺激人民币飙升，世界第二大經濟體中國穩定增長，當地市場的漲勢在吸引更多的外國投資者。人民币邁向2015年匯改以來的高點，中國股票估值仍低于許多已開發市場。

“在美國股市的強勁走勢後，投資人重新平衡投資組合，投向估值誘人的香港、大陸等市場的股票，”紐約Krane Funds Advisors的投資長Brendan Ahern說。“相較于美股，這些市場的估值便宜;同時，中國經濟數據一直相當強勁。”該公司提供投資中國股票的美國交易所交易基金(ETF)。

不過，資金湧入也引發一個問題：外資進來是不是為時已晚。香港股市的漲勢上個月底開始顯現出步履蹒跚迹象，而上海股市在1月24日漲到兩年高點後，已下跌2.7%。

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