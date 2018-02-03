美股盤中─就業報告較預期強勁 利率走高 道瓊大跌356點

美國今日公布 1 月就業報告較預期強勁，促使利率走高，美國股市大幅下挫，道瓊一度大跌 356 點。

美國 1 月新增就業 20 萬人，分析師預估為新增 18 萬人。工資大幅成長最引人矚目。1 月工資較去年同期上升 2.9%，創 2009 年 6 月大衰退結束以來最大升幅。

台北時間 23:54

道瓊工業平均指數下跌 241.09 點或 0.92% 至 25945.62。

Nasdaq 指數下跌 54.29 點或 0.74% 至 7331.58。

S&P 500 指數下跌 21.95 點或 0.78% 至 2800.03。

就業報告促使利率上升，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.85%，創四年高點。投資人對近來利率上升，一直感到緊張，擔憂上升速度太快。

週四，30 年期債券殖利率上升至 3.074%，創去年 3 月以來高點。

分析師說，債券市場是反應平均每小時工資上升。市場現在認為 Fed 今年可能升息四次，而非三次。

聯準會 (Fed) 預測 2018 將升息三次。

美國股市本周走勢震盪，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 可能結束連續四週週線上漲的走勢。道瓊與 S&P 500 亦可能創下二年來表現最差的一週。

華爾街亦注意企業財報。Exxon Mobil 公布獲利較預期疲弱，其股價下跌。

財報季約到了半途，大多企業獲利意外偏高。週五上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，75% 獲利優於預期，79% 營收優於預期。