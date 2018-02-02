【港股解碼】廣汽集團牽手小馬智行，發力自動駕駛領域

廣汽集團（02238-HK；601238-CN）週五早間公告，公司與廣州小馬智行科技有限公司將於2018年2月2日上午在廣州簽訂《戰略合作框架協議》。

公告指出，全球汽車產業正在發生深度變革，汽車產品不斷向新能源、輕量化、智能和網聯的方向發展。在智慧出行、智能交通領域蓬勃發展的背景下，廣汽集團和小馬智行本著“互利共贏、相互促進、共同發展”的原則，一致同意建立戰略合作夥伴關係。

雙方的合作內容將包括但不限於以下4個方面：1.自動駕駛技術領域合作；2.資本領域合作；3.無人駕駛示範運營領域合作；4.移動出行領域合作。簡而言之，廣汽集團和小馬智行將在未來3年間合作開發自動駕駛技術及運營。

廣汽：偏愛科技企業

事實上，這並不是廣汽集團第一次展現出對未來智慧出行領域的野心。為實現“十三五”規劃中提出的“電動化、國際化、網聯化”的目標，在2017年間，廣汽先是斥資450億興建新能源產業園，之後又先後和華為、騰訊、中國移動、科大訊飛等知名公司簽署戰略合作協議。2018年才開始，廣汽集團就又已經成功牽手了偉世通。

廣汽牽手騰訊開發智聯電動車

從廣汽選擇的合作對象來看，廣汽偏愛科技公司。廣汽董事長曾慶紅認為，“汽車製造商和科技公司等各方必須開放合作，才能夠達到一個雙贏的局面”。顯然，在開發智能駕駛這件事上，廣汽比單打獨鬥的百度多留了個心眼——擅長的自己做，不擅長的交給擅長的。

強強聯合的效果是顯著的，廣汽和騰訊在2017年6月達成戰略合作協議，當年11月份合作的成果——iSPACE智聯電動概念車就和大眾見面了！廣汽研究院和西安交通大學聯合研發的無人駕駛汽車——“發現號”，還在中國智能車未來挑戰賽中獲得了第一名。

小馬智行：名氣小，成就不小

相較於騰訊、華為、科大訊飛等知名公司，廣汽集團此次合作的小馬智行名氣要小許多，但要說契合度，後者應該比前幾家公司與廣汽契合的更好。原因無他，前幾家公司之前都沒有做汽車的經驗。雖然雲計算、大數據、語音交互等技術都是智能汽車必須的，但在汽車上的實際應用卻還需要進一步探索試驗。

小馬智行卻不然，雖然是一家初創型企業，卻已經於2017年6月獲得了加州路測牌照，並且在12平方公里的公開市道路上實現了24小時白天黑夜人車混流全自動無人駕駛。雖然目前暫未實現相關營收，卻頗受資本青睞。剛剛在今年1月中旬獲得高達1.12億、由晨星資本和君聯資本領頭，紅杉中國、IDG、聯想之星參投的A輪融資。

小馬智行：pony.ai

在廣汽和小馬智行的合作中，有一項內容是無人駕駛示範運營領域的合作。雙方計畫共同組建無人駕駛示範運營車隊，在廣州市南沙區建立專屬運營示範區，小馬智行之前在加州的運營經驗恰好用在此處。

無人駕駛前景無限

隨著科技的發展，社會對無人駕駛汽車的接受度已經越來越高。1月30日，國新辦召開2017年工業通信業發展情況發佈會。工信部部長苗圩透露，工信部正在與公安部門商討修改《道路安全交通法》，為無人駕駛行業留有一定的發展空間和餘地。

無人駕駛示意圖

政策利好加上技術進步，未來的無人駕駛汽車市場前景無限。數據顯示，到達2035年全球無人駕駛汽車銷量將達到1180萬輛左右，中國市場的份額約在24%，約合280萬輛。對於傳統汽車領域的巨頭——廣汽集團而言，這是一塊不能放棄的市場。

何況百度、穀歌等科技公司的入場已經徹底改變了傳統汽車行業的格局，無人駕駛汽車行業的競爭又必然將主要集中在技術層面，廣汽提前和科技公司達成合作也能在一定程度上增強自身的市場競爭力！

作者：熊思怡

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