滬深兩市今日探底回升 周期股強勢護盤

今日滬深兩市早盤低開後大幅探底回升，創業板早盤率先反彈拉升。午後周期股爆發，鋼鐵、煤炭、有色紛紛大漲，三大指數全部紅盤報收。不過兩市仍有近60隻個股跌停，分化還是很明顯。滬指收報3462.08點，漲0.44%，成交額2363億。深成指收報10925.16點，漲0.56%，成交額2266億。創業板收報1702.43點，漲0.30%，成交額597億。

漲幅榜上看，煤炭板塊保持強勢，漲幅超6%。山西焦化(600740-CN)、陽泉煤業(600348-CN)、潞安環能(601699-CN)三股漲停，兖州煤業(600188-CN)、陝西煤業(601225-CN)等股均漲逾6%。煤炭行業目前已公布的28家業績預告，整體看，2017年煤炭板塊盈利同比大幅改善。其中，18家公司業績同比實現正增長，漲幅中位數為209%，6家實現同比扭虧，其餘4家業績則同比有所下降。鋼鐵板塊亦迎來大漲，鞍鋼股份(000898-CN)逼近漲停，寶鋼股份(600019-CN)、方大特鋼(600507-CN)等股漲超5%。此外，石油、有色、保險等板塊紛紛大幅反彈。釀酒、次新股、銀行等板塊位居跌幅榜前列。

技術上，本周5個交易日的調整力度較大，從各股指均線排列看，除了以價值股為代表的上證50、滬深300等指數依舊是在多頭排列中，其他大多特别是以沒有業績支撐的中小創為代表的指數大多已經是空頭排列，但截至目前，各股指今日均在圖形上留下了較長的下影線，短期市場回調或已初步到位。

中航證券認為，鑒于藍籌白馬股獲利盤較為豐厚，短期仍需調整，建議可重點關注中小市值中業績優良、成長性好的個股，進行逢低布局。選股策略：根據已公布的年報及年報預期，從業績(每股收益等)、成長性(淨利潤增長率等)、持股集中度(股東戶數減少等)等方面自下而上選擇個股。交易策略建議遵循價值投資兼顧成長性原則，逢低吸納，中長線持有。

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