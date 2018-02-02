晶澳與匈牙利知名經銷商Manitu Solar建立長期合作

全球領先的光伏產品製造商晶澳太陽能與匈牙利知名經銷商 Manitu Solar 簽訂組件分銷協議，正式確立長期合作夥伴關係，合力拓展東歐光伏市場。Manitu Solar 成立於 2010 年，經銷一線品牌的光伏產品，在地面電站和屋頂電站領域經驗豐富，與東歐市場三百多家下游企業達成了合作夥伴關係。Manitu Solar 既是匈牙利光伏協會的創始成員，也是波蘭光伏協會的重要成員，在東歐市場具有舉足輕重的地位。



Manitu Solar 的首席執行官 Norbert Nagy 先生表示，「Manitu Solar 僅與國際一線品牌建立合作夥伴關係，確保向我們的客戶提供最優質的產品與服務。晶澳太陽能一直以高轉換效率、高可靠性、高電力產出的光伏產品享譽全球，其經營理念與我們公司高度契合，相信雙方的合作能夠促進東歐市場綠色能源的進一步發展。」



晶澳太陽能副總裁曹博先生介紹，「晶澳太陽能目前在全球建立了二十餘家分支機構，產品銷往 100 多個國家和地區，市場佔有率近 10%。我們真誠歡迎與經營理念一致的經銷商建立長期合作關係，共同推進各地區綠色能源事業的發展。」



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