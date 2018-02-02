日本與阿聯進行油田權益磋商

共同社報導指出，關於日本在阿拉伯聯合大公國擁有的海上油田權益，首相安倍晉三及主要閣僚週四 (1 日) 與訪日的阿聯國務部長兼阿布達比國家石油公司首席執行長 (CEO) 賈比爾舉行了會談。相關油田權益將在 3 月到期，談判進入最後階段，但磋商陷入了僵局。同時，中國及印度等致力於獲得權益，展開了激烈的爭奪戰。對於日本政府要求的更新權益期限，賈比爾希望日方提供新的經濟合作。



參與會談的日本經濟產業相世耕弘成表示，密切的兩國關係是以石油產業為核心建立起來。希望以更大的力道促進發展。賈比爾回應表示，希望繼續擴大兩國的戰略性關係。他還與外相河野太郎進行了個別會面。



阿聯努力擺脫依賴石油生產的經濟結構，正在大力扶植石油化學產業並強化流通部門。賈比爾希望日本在技術及資金籌措等方面給予協助。根據了解，日本政府今後將研究如何因應。



權益將到期的是阿布達比酋長國海域的烏姆謝夫油田等多個油田，相當於日本擁有權益的自主開發油田的二成多。這些油田的特點是規模大且產油成本低。



目前日本的國際石油開發帝石 (INPEX) 子公司擁有 12% 的權益，其餘部分由阿布達比國家石油公司及海外的石油巨頭持有。



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