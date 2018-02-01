獲利強勁 內需當後盾 日本小型股投資價值增

日本在經濟持續好轉下，物價提升讓通膨增溫，而弱勢美元也讓日圓今年來升值 3.3%。強勢日圓雖然讓投資人擔心以出口為導向的日股，但復甦的經濟卻激勵以內需為主的中小型股，再加上小型股受日圓升值的波及較輕，且獲利成長預估也遠優於大型股，都讓小型股成為投資日股基金的優選。

鉅亨基金交易平台指出，日前日本央行行長指出，日本的實質薪資和價格雙雙上漲，中、長期的通膨預期也開始回升，此發言引發投資人對央行調整貨幣政策方向的擔憂，而日圓對美元今年來的升值幅度不僅超過 3%，更在整個亞洲貨幣漲勢中排名第三。

鉅亨基金交易平台進一步指出，由於日本央行政策性將 10 年期公債值利率維持 0%，但隨著物價的走升，目前東京物價年增率與 10 年期公債值利率之間的平均差距，由過去的 2% 縮窄至負 1%，若物價年增率繼續升高，日本央行勢必會調整 10 年公債殖利率的目標。不僅勞動市場持續轉佳，消費信心指數也攀升至 3 年最高水準，零售銷售年增率來到 2.2%，顯示日本通縮的陰影正慢慢消散，整體來看，升高的物價將迫使日本央行調整貨幣政策，日圓繼續升值機率較高。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，日本的經濟與台灣相似，皆仰賴出口，因此匯率對出口的影響更是關鍵。當日圓貶值時，除了出口商品用外幣計價價格下跌外，企業海外獲利換回日圓也受益於日圓貶值而增加，出口為主的大企業獲利自然更亮眼，反之則受拖累。根據鉅亨基金交易平台研究，日本大型類股表現與美國股市及日圓強弱息息相關，日圓兌美元每升值 10%，大型類股股價將因此下跌 4.4%。

鉅亨基金交易平台表示，相較於容易受到日圓升值傷害的大型類股，日圓匯率變化對小型類股影響甚微，除了不會受到日圓走強影響外，更依賴內需的小型類股，獲利也遠優於大型類股，不論是近 3、5 或 10 年每股盈餘年增率，小型類股都遠高於大型類股。根據分析機構預估，未來一年小型類股每股盈餘年增率為 26.3%，再度打敗大型類股的 12.4%。

朱挺豪針對投資建議指出，經歷過 90 年代的大跌不起後，投資人往往對日股印象不佳。但從高點的 1989 年 12 月以來，日本小型類股不僅突破新高，且累積上漲 98.3%，遠優於大型類股的負 34.8%，建議看好日本經濟及安倍經濟學的投資人，可以日本小型類股基金為投資日本的第一選擇。