日月光旗下環旭今年定調擴張年 將尋找新併購項目

封測龍頭日月光 (2311-TW) 旗下電子設計製造大廠環旭電子 (601231-CN) 去年營運亮眼，純益為人民幣 13.14 億元，年增 63%，創上市以來新高；展望今年，環旭定位今年是擴張年，除在現有營運規模下成長，也將著手擴展新業務並與科技公司策略合作，此外也會著手尋找對公司長期發展有利的投資或併購項目。

環旭第 4 季營收為人民幣 95.17 億元，年增 26.89%，純益為人民幣 4.52 億元，年增 64.7%，環旭指出，去年下半年進入旺季，新產品需求增加，公司 SIP 產品出貨成長，產能利用率也維持高檔，另外消費性產品營收增加，貢獻度提升，同步有助營運獲利，其他非 SIP 產品，包含儲存、汽車電子相關表現也不錯，整體高毛利率產品營收比重增加，有助整體獲利。

環旭去年全年營收為人民幣 297 億元，年增 23.68%，創上市以來新高，11、12 月營收連創新高，推升全年營收衝高，純益也達人民幣 13.14 億元，年增 63%，扣掉經常性損益，純益為 10.85 億元，年增 37.29%.。

環旭將 2017 年定位為調整 (Rebalancing) 年，在調整產品結構及改善獲利結構的策略成效顯著，使營收與獲利雙雙創下歷史新高。

環旭指出，2018 年策略目標除在營收與獲利持續穩定成長，將 2018 年定位為「擴張 (Expansion)」年，除在現有的營運規模外，將著手為長期的成長佈局一系列的策略投資，包括但不限於為擴展新業務領域與業界領先的科技公司進行策略合作、為滿足客戶需求擴展新的生產據點、為現有業務的增長及新的業務引進或擴充現有的生產規模。

環旭強調，擴展投資短期不一定能在今年帶入立即顯著貢獻，但將為 2019 年以後成長動能打下堅實的基礎，公司也會積極的展開外延的擴張，持續尋找對公司長期策略發展有利的投資或兼併收購的可能項目。