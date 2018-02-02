PCB玻纖市場缺貨依舊 富喬在台布廠春節不休

PCB 上游電子級玻纖紗及玻纖布產品目前的供應仍然緊俏，一貫廠富喬工業 (1815-TW) 在虎尾玻纖紗窯已在去年 12 月冷修完畢投產，不過目前整體玻纖市場供應缺口仍存在，富喬在台玻纖布織布廠在春節期間將正常上班生產以應需求。

目前富喬在台設有 540 台玻纖織布機，而東莞的新開 180 台織布機產能，最快將在第 1 季底開出產能。

就富喬今年 1 月的營運表現，由於富喬生產的玻纖紗有 40% 供自用，隨著玻纖紗因虎尾廠供給量拉升，對該公司織布廠的原料供給、產出有幫助，法人估富喬今年 1 月營收將明顯優於去年 12 月的 3.72 億元。

富喬去年 12 月營收為 3.72 億元，月增 16.94%，年減 9.95%，第 4 季 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要在去年 12 月起玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布的出貨量減少。富喬工業 2017 年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

富喬在去年第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越 2016 年全年獲利。