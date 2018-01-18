PCB上游原物料喊漲激勵 富喬放量衝6年新高

玻纖紗及玻纖布廠富喬 (1815-TW) 自今年 1 月起順利調高出口工業級玻纖紗調高報價 10%，富喬今 (18) 日早盤同時也受 CCL 報價喊漲激勵，股價攀高到 25.7 元創下近 6 年新高價，成交量也放大到 2.7 萬張，超過昨日全場的成交量。

目前 PCB 上游原物料進入客戶端補庫存時期，市場指 CCL 廠如台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 都調高報價 5% ，反映銅價成本上漲，而屬於更上游 CCL 原物料供應商的富喬，對電子級玻纖產品報價更佳審慎，該公司仍在了解市場需求。

富喬去年 12 月營收為 3.72 億元，月增 16.94%，年減 9.95%，第 4 季 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要在於去年 12 月起的玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布的出貨量減少。富喬工業 2017 年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

富喬第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越去年全年獲利。

富喬在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快第 1 季底量產，將趕上這一波延伸的需求。富喬在廣東東莞設立的玻纖布廠，設置的產能規劃中，將投資設立 180 台織布機，生產高階的玻纖布。