富喬東莞廠本季底量產 股價放量站穩23元

PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快今年第 1 季底量產，富喬今 (24) 日股價跌回公司買回庫藏股的價格區間，成交量也大幅增加，早盤成交量放大到 7000 張的水準，股價也逆勢走強上漲逾 3%，最高價到 23.3 元。

富喬董事會已決議進場買回 1 萬張庫藏股，將用於註銷股本，執行買回庫藏股截止日為 2 月 12 日。富喬董事會決議買回 1 萬張庫藏股，買回價格區間在每股 15-23 元，在昨日收盤價 22.6 元並跌回該公司買回庫藏股價格區間後，今日早盤買盤湧現。

富喬買回庫藏股後，將在買回後 6 個月內完成股本註銷。

富喬去年 12 月營收為 3.72 億元，月增 16.94%，年減 9.95%，第 4 季 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要在去年 12 月起玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布的出貨量減少。富喬工業 2017 年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

富喬去年第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計去年前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越 2016 年全年獲利。

富喬在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快今年第 1 季底量產，將趕上這一波延伸的需求。富喬在廣東東莞設立的玻纖布廠，設置的產能規劃中，將投資設立 180 台織布機，生產高階的玻纖布。