掉隊的太陽能股「海潤光伏」股價跌破1塊錢人民幣 20日後恐將下市

昔日是中國最大的晶矽太陽能電池生產企業，借殼上市的太陽能產業股海潤光伏，日前公布業績大幅虧損，加上身陷多起訴訟、債務逾期地雷，連續 2 年業績虧損，被戴上 ST 警示股，然而由於持續無法扭轉頹勢，股價更跌破 1 元人民幣，面臨下市危機。

綜合上海證券報、每日經濟新聞、中國證券網今 (2) 日報導，2 月 1 日，*ST 海潤 (600401-CN) 股價「一字跌停」，收盤報 0.97 元人民幣，股價低於票面價值 1 元人民幣，淪為仙股。2 月 2 日消息， *ST 海潤再度跌停，報價 0.92 元人民幣。根據規定，如果公司股票連續 20 個交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盤價均低於股票面值，公司股票將被終止上市。

ST 海潤股價

*ST 海潤 股價低於票面價值 1 元人民幣 ， 這也是自 2006 年以來，A 股市場時隔 12 年出現的首支仙股（剔除已退市公司）。與 12 年前不同的是，當前 A 股市場結構已經發生了翻天覆地的變化，牛股牛市熊股熊市或將成為常態。 多位業內專家學者認為 *ST 海潤破 1，是 A 股的歷史新時刻，投資價值導向優質企業靠攏。

然而為何 *ST 海潤淪為仙股？*ST 海潤在 2018 年 1 月 30 日晚間發布 2017 年年報業績預告，受到 2017 年光伏市場行情下滑影響，預計全年實現凈利潤在 - 23.7 億人民幣到 - 28.4 億人民幣之間，虧損幅度較 2016 年明顯放大。亦即引爆業績地雷的其中一檔 A 股，而仙股的特色還包括，流動性的急劇萎縮。

截至 2 月 1 日收盤，滬深兩市共有 150 支個股股價低於 4 元人民幣，在近期業績地雷密集引爆的背景下，這一規模還在逐日擴大。然而，仙股時隔 12 年後再現江湖，並不代表市場悲觀情緒的積聚，相反，這正是價值投資風格持續得到強化的體現。

聯訊證券表示，當前 A 股市場資金格局正發生深刻的變化，一個重要的特徵是長期投資者、機構投資者、海外投資者持續、穩步進場，估值修復邏輯引導著資金的配置方向，A 股低估值板塊得到輪番挖掘。總的來說，A 股正在經歷更為透徹的國際化，在此過程中，「業績為王」是不變的準則，無論市場平穩還是震蕩調整，價值投資的主線均無法撼動。

著名經濟學家宋清輝指出， * ST 海潤破 1 元的情況，可以理解為對過去投機思維炒股模式的一種糾正。他還表示，A 股股價的兩極分化難以避免，從長期看，不排除出現很多類似港股市場上那樣的仙股。隨著市場監管的趨嚴，退市制度進一步推出，忽悠式重組大量減少，垃圾股的殼價值將會失去意義，一些業績差的公司無法再賣殼，其股價必然會下跌，未來市場將出現越來越多的仙股。所以，這也可算是 A 股投資思維的一大轉折點，代表著 A 股正式迎來價值投資的時代。