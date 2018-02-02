【異動股】傳媒板塊反彈拉升 視覺中國(000681-CN)等三股漲停

午後，傳媒板塊強勢反彈，視覺中國(000681-CN)漲停報21.84元，藍色光标(300058-CN)漲停報7.59元，中文在線(300364-CN)漲停報11.48元，華策影視()漲6.13%報12.30元，光線傳媒(300251-CN)漲超4%，中文傳媒(600373-CN)、奧飛娛樂(002292-CN)、華誼兄弟(300027-CN)等股漲超3%，橫店影視(603103-CN)、完美世界(002624-CN)、絲路視覺(300556-CN)等集體上漲。

消息面上，傳媒板塊此前長期處于陰跌狀態，截至1日收盤，板塊整體PE(TTM)33倍，位于曆史較低位。

廣發證券傳媒互聯網首席分析師曠實表示，過去半年多時間，壓制影視板塊行情表現的因素主要有兩點：2016年、2017年電影票房表現總體平淡，市場對電影行業預期不高;電視劇領域過去兩年業績的确定性不高，壓低了相關上市公司的估值。2018年1月份以來，電影市場出了兩部“爆款”電影：《芳華》、《前任攻略3》，市場對電影市場的關注開始提升。近日，電視劇相關上市公司2017年度業績預告發布，總體看符合市場預期，緩解了市場對行業業績不确定性的擔憂。

國金證券傳媒行業首席分析師裴培則認為，未來三至六個月左右，影視等多個行業有望迎來“驚喜”，對目前傳媒板塊也有利多。

今年中國電影票房將同比增長25%左右，是三年來的最高水平，可以優先選擇業績對票房彈性較大的個股。其次是移動遊戲行業，尤其是在某些細分玩家、細分産品領域有特色、做深做透的遊戲公司;近期《戀與制作人》《青蛙旅行》的爆紅，說明遊戲行業很可能將進入“小而美”的時代，多線擴張不如重點突擊。

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