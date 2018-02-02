台股開跌新台幣先貶後升觸29.171

台股開跌，新台幣兌美元今（2）日早盤也以 29.21 元、貶值 0.3 分開出，但在觸及 29.218 元、貶值 1.1 分後，即止貶回升，一度來到 29.171 元、升值 3.6 分，目前在 29.193 元震盪。

由於市場對未來可能升息感到不安，公債殖利率創數年新高，美股跌多漲少，其中道瓊工業指數盤中一度大漲上百點，終場只剩小漲 37.32 點，或 0.14%，收在 26186.71 點。台股今日開盤跌 8.6 點，加權股價指數以 11151.65 點開出，目前下跌 70 餘點。

國際匯市部分，美元指數走弱，韓元兌美元今日則先升後貶，從 1069.03 拉回至目前 1073.2 韓元兌 1 美元，日圓則在 109.21 至 109.66 日圓兌 1 美元震盪，而人民幣兌美元中間價來到 6.2885 元，較前一交易日中間價升值 160 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股開跌下，新台幣兌美元今日也以 29.21 元、貶值 0.3 分開出，隨後更進一步觸及 29.218 元，但美元賣盤也隨即湧現，新台幣止貶回升，並來到 29.171 元、升值 3.6 分，目前在 29.193 元震盪。

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