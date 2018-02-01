露天拍賣不怕蝦皮來襲 這項關鍵優勢讓他們穩住去年獲利

蝦皮購物進軍台灣後國內電商平台廝殺激烈，商店街 (4965-TW) 大幅虧損，同為網家 (8044-TW) 旗下的 B2B2C 平台露天拍賣今 (1) 日透露去年仍持續穩住獲利，而關鍵在於商品區隔明顯，今年仍將持續增加服務類別，以差異化的服務創造平台不可取代的價值，露天拍賣總經理曾薰儀表示，若能強化商品差異，電商市場完全沒有飽和問題。

曾薰儀說明，去年電商業者流血廝殺在於具流行和消費性的商品競爭激烈，如服裝、生活用品、居家和 3C 品項，不過露天之所以持續獲利，在於商品結構比較特別，站上如挖礦機、電子零件、汽機車零件、建材甚至是二手機車都相當熱銷。

展望 2018 年，不同於去年顯得沉寂著墨在系統建構，露天拍賣今年起將有很多新服務要上線，是走向開放架構的第一年，也將導入 AI 提升服務，同時還要拓展國際貿易業務，大打亞洲盃。

曾薰儀強調，現在的露天拍賣只是一個服務的起點而已，接下來要透過 AI 做到分眾分群，首先以買家來著手，針對每一個用戶對應 1.5 億個商品，將產生不同的個人化首頁，而未來賣家也可以在 AI 工具導入和系統優化後，更簡單從事交易活動，這樣才能真正留住用戶。

另外，曾薰儀也證實，露天仍有海外上市的規劃，會在適當時機對外宣布。

露天拍賣於 2006 年創立，至今累積賣家數達 200 萬人，會員數 1000 萬人、商品數 1.5 億件，去年商品交易總額 2752 億元，年增 10%。