基於國安考量 美議員促AT&T切斷與華為聯繫

路透社報導，據兩名國會助理表示，基於國家安全考量，美國議員敦促國內第二大無線營運商 AT&T(TN)切斷與中國手機廠商華為的所有商業聯繫，並反對中國電信營運商中國移動 (0941 HK) 進入美國市場。消息人士表示，本月稍早 AT&T 被迫取消向客戶提供華為手機，因遭部分國會議員遊說聯邦監管機構反對此計畫。



據國會助理轉述，這些議員還對美國企業表示，若與中國移動或華為有商業往來，其與美國政府的商業關係將受到限制。



美國國會議員對 AT&T 與華為在 5G 網路和手機上的合作感到擔憂；共和黨眾議員 Mike Conaway 和 Liz Cheney 先前提出一項議案，要求禁止美國政府與華為和中興以及其子公司簽訂電信設備採購、租賃或服務合約。



國家安全專家擔心，中國政府情報單位將能取得華為設備中的任何數據，例如手機用戶的所在地點。



美中經濟安全審查委員會 (USCC) 成員 Michael Wessel 表示：「下一波無線通訊在經濟與國家安全方面有重大影響。中國參與標準的設定以及設備的銷售，引發許多國安問題，需要馬上嚴加留意。」此委員會由美國國會設立。



基於國家安全考量，美國政府還阻止了一系列來自中國的收購交易，其中包括螞蟻金服收購速匯金 (MoneyGram)(MGI.O)。



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