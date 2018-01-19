〈MWC搶先看〉三星、Sony旗艦機對決 華為、小米也不缺席

MWC 是智慧手機爭相競豔的重要展覽，除了三星 S9 系列、SonyMobile XeriaXZ2 兩大廠新旗艦機對決外，中國手機大廠也不會缺席這場盛會，華為、小米都有新機發表，另外，Nokia 去年回歸後，今年也有新機參展 MWC，台廠部分，市場傳出華碩 (2357-TW)ZenFone 5 系列新機可望亮相，但宏達電 (2498-TW) 旗艦在 MWC 發表的機會可能不大。

每年在西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 等於是新年度上半年的新機大秀，三星 Galaxy S9 系列今年重返 MWC，最新爆料指出，新機發表後將展開預購，最快可在展後兩周 (3/16) 就可上市。

三星確定將發表年度旗艦 S9 、S9 + 系列，傳出分別搭載 5.8 吋、6.2 吋的 18:9 Super AMOLED 螢幕，處理器將分別搭載 Exynos9810 及高通 Snapdragon845，另外，S9 + 傳將搭載雙鏡頭。

Sony Mobile 今年將推出更多雙鏡頭機款，據指出，新機 XeriaXZ2 (或 Xperia XZ1 Premium) 也將在 MWC 亮相，市場推測將首度採用全螢幕、搭載 Snapdragon 845。

華為也計畫在 MWC 發表新一代 P 系列旗艦機；小米也將參展，市場推測，小米 7 新機將會對外亮相。

另外，HMD 去年在 MWC 發表多款新機，Nokia 品牌正式回歸，今年也將參展，預告將有新產品推出，市場推測 Nokia 9 、 Nokia 8 2018、甚至支援 4G 網路的 Nokia 3310 都有亮相的可能。

台廠部分，市場也傳出，華碩 ZenFone 5 系列新機可望在 MWC 對外發表；不過，宏達電 U12 機會則是不大，推測應是 MWC 之後再擇期對外發表；另據指出，LG 將不在 MWC 發表旗艦機 G7，正式亮相時間約落在 3 月中旬左右。

隨著各手機大廠新機可望在 MWC 及上半年陸續發表，手機市場可望在第 2 季增溫，台廠相關供應鏈也可望受惠新機的拉貨效應。