投資比特幣猶如「賭場做客」 德意志銀行：恐血本無歸

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller，在接受彭博社 (Bloomberg News) 採訪時表示，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」。

Mueller 並非唯一對加密貨幣示警的人，西班牙央行總裁 Luis Maria Linde 也認為，加密貨幣是隱含巨大風險的資產；澳洲財務規劃協會 (Financial Planners Association) 甚至將投資比特幣，比喻為「賭場做客」。

「這比較適合投機客」。Mueller 解釋，加密貨幣波動性高，且有著價格操縱、資料遭竊等風險。

Mueller 指出，要讓加密貨幣成為資產，官方必須給予更多監管，維持交易安全與透明度，「這都處於起步階段」。

近期，比特幣價格大幅波動，曾發生 1 天之內大跌 20% 的情形，外界認為，亞洲國家監管機構，可能會採取更嚴格的管制措施。

上週，日本加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」，引發軒然大波。

事發後，Coincheck 除召開記者會說明，也承諾，將對 26 萬名遭此事波及的客戶，進行賠償，總賠償金額約 460 億日圓（約合新台幣 121 億元）。

Mueller 建議，加密貨幣發行商應與監管機關合作，「當交易安全和信任感被建立，加密貨幣就和其他資產一樣，可受評估，管制措施可望在 5 至 10 年內，漸趨完整。」

Mueller 直言，「管制的目的，是為了防止濫用與犯罪行為；我不懂，為何加密貨幣支持者，總是對管制抱持負面觀感。」

Mueller 也說，傳統貨幣，由國家經濟力支撐；黃金價值可能略顯抽象，但它至少是物質性的；相較之下，即便擁有可長可久的商業模式，加密貨幣充其量也只有儲存價值的作用。

不過，Mueller 不否認，區塊鏈技術、加密貨幣交易，具有改變某些產業型態的潛力。