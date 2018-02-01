央行去年Q4例會彭淮南告別秀釋鴿訊 理監事討論降息

中央銀行去（2017）年 12 月 21 日召開第 4 季理監事會議，也是央行總裁彭淮南任內主持的最後一場例行會議，並維持利率不變。不過，根據央行 1 日公布的理監事會議事錄摘要，在這場彭淮南告別秀中，仍持續釋出鴿派訊息，甚至有數位理監事就降息的可能性表達看法，並強調台灣與各國經濟金融及物價情勢不同，無須跟隨美國、英國及南韓升息。

有位央行理事就指出， 目前國內整體經濟及物價情勢均未有太大變化，理應維持政策利 率不變，但若僅就我國實質利率水準高於多數主要國家觀點而言， 似存在降息空間。另有理事也表示，現行宜採維持穩定政策利率的作法，惟視未來國內外經濟金融情勢變化，若有降息機會，將有助激勵景氣。

也有位監事認為，我國實質利率相對其他主要國家為高已有一段期間，且尚有部分國家採取降息措施，在我國經濟缺乏明顯成長動能情況下，或許可考慮降息的可能性。

也有位監事認為，近來原油等原物料價格呈上漲趨勢，若考量未來國內通 膨壓力，此時並非降息的時機，維持利率不變應較為妥適。

對於近月先進經濟體包括美國、英國及南韓接踵升息，央行多位理監事也表達台灣與各國經濟金融及物價情勢不同，無須跟進升息的觀點。有位理事認為，美國已接近充分就業，但國內則仍存負的產出缺口。再者，國內通膨壓力及通膨展望溫和，且新台幣匯率升值已使金融情勢趨緊，鑑於匯率對我國經濟影響至關重要， 在新台幣升值下，若再升息，將擴大新台幣升值幅度。

這位理事還提到，比較主要經濟體實質利率及經濟成長率，部分國家經濟成長率高於我國，但實質利率卻相對較低且為負值，我國實質利率則為正值且相對較高，因此，我國宜維持政策利率不變。

另位理事也持類似論點，基於我國產出缺口為負，通膨溫和，加以實質利率高於鄰國，此時，政策一動不如一靜，沒有必要急於跟隨美國升息， 因此，贊同維持利率不變。

有位監事亦指出，考量我國經濟成長不若南韓強勁，通膨壓力低於南韓，且我國實質利率高於南韓等前提下，央行不宜隨其升息。

另位理事支持維持現行政策利率，並就外界依據美國及南韓升息行為預測央行行升息的可能性表達看法，認為考量未來數年台灣經濟成長動能相對和緩，且預期國內物價平穩， 短期間內，恐難就他國升息經驗推論我國是否有升息空間。

也有位理事贊成維持現行利率，表達貨幣政策要有效，須對市場釋出明確政策訊號觀點，即一旦升（降）息，表示未來幾季將維持升（降）息趨勢，惟綜合考量我國當前整體經濟及物價情勢，並不具備該等條件，維持現行利率是較合適的作法。

還有位理事特別指出，基於我國產出缺口仍有努力空間，通膨溫和且低於 2% 通膨率，失業率亦可能再降低等 3 項考量，目前升息時機尚未成熟，且若升息，將增加房貸戶負擔，影響其消費支出，衝擊溫和復甦的經濟，故宜維持利率不變。

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