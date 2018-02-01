【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國股市小幅反彈上漲影響之下，使得台股短線出現回穩跡象，終場加權指數上漲 56.46 點，成交量能維持在千億元水準之上，後續走勢仍須觀察外資現貨買賣超動態，而外資在現貨部分買超 13.78 億，合計三大法人現貨淨買超 11.42 億。

《國際金融市場焦點分析》

週四凌晨公布的美國 FOMC 利率決策按兵不動，但預期今年通膨可望走高，加大了三月份會議升息的可能性，目前 FedWatch 的 3 月升息機率已上升 8 個百分點來到 83%；另外，FOMC 委員們一致決議 Powell 成為下一任 FED 總裁，將於 2 月 5 日宣誓就職，也宣告 Yellen 時代劃下句點，在會議聲明發布後，美元指數一度反彈，但終場仍以微跌作收。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布上週美國原油庫存上升 680 萬桶，終止過去 10 週的連續跌勢，雖然升幅遠超過市場預期，不過汽油及蒸餾油庫存意外下滑顯示需求強勁，油價在訊息公布後因此觸底反彈收高；週三美元在 FOMC 會議前延續跌勢，金價獲得支撐走高，不過 FED 會後聲明調高通膨預期，美元收斂跌幅，金價也在盤後下跌；美國大平原南部旱象持續，不過近期漲多的小麥遭遇獲利了結賣壓打擊。

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