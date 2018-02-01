中國海洋石油(00883-HK)預計2018年將有五個新項目投産

中國海洋石油(00883-HK)公告稱，2018年，公司的淨産量目标為470-480百萬桶油當量，其中中國約占64%、海外約占36%。公司2017年的淨産量預計將達到約469百萬桶油當量。2019年和2020年，公司的淨産量目标分别為約485百萬桶油當量和約500百萬桶油當量。

2018年，預計公司將有五個新項目投産，分别是美國的Stampede油田以及中國海域的涠洲6-13油田、蓬萊19-3油田1/3/8/9區綜合調整項目、東方13-2氣田群和文昌 9-2/9-3/10-3氣田群。公司將繼續推動海外重點項目的進展。

2018年，公司計劃鑽探132口勘探井，計劃採集叁維地震數據約1.9萬平方公裡。

2018年，公司的資本支出預算總額為人民币700-800億元，其中，勘探、開發和生産資本化支出分别占約18%、65%和16%。公司將在穩步推進增儲上産的同時，將提質增效常態化、制度化，并保持穩健的財務政策和投資決策。

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