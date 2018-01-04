【鐘國忠專欄】台股紅盤後勢如何？先看外資操作動向分析

近期外資買盤歸隊，您根本不用覺得訝異，因為放完長假後，本來就該上工囉！錯過這幾天的法人買超後，您應該要繼續了解外資下一步，才能夠在指數處高檔中操作獲利。

2018 年初延續 2017 年攻勢

2017 年底封關前後，指數出現一路上漲，甚至一口氣突破市場先前認為的季線壓力區，轉眼間，本波指數又逐漸接近前波高點 10882 點附近。當然不是只有台股如此強勢，2018 年一開始，包括美股與港股等區域也都陸續創新高，全球股市迄今仍延續 2017 年上攻的氣勢，操作者仍不急預設多方壓力點！

Q1 外資將歸隊

此次台股有如此強大的買盤，最主要跟新台幣升值與外資歸隊等因素有關，而前波外資等法人在長假前的賣壓拉回，如果投資人沒有逢低買進，相對又失去一次低點買進機會。

這不是上漲後的馬後炮，而是因為 2017 年指數大漲約 15%，對於操作法人而言，如要領操作績效等獎金，也是勢必要適當調節一些持股 (儘管仍看好這些原持有公司，也會適當作部份獲利減碼)。更何況，2018 年還另外實施 IFRS 9，對於操作者獲利認列也將有不小的改變，因此前波拉回不是產業經濟前景出問題，而是非產業經濟因素所致。對空手者而言，法人們的獲利調節，正是給您一個逢低布局的機會！

至於台股上漲至先前高點附近時，您是否又產生一個問題：未來該怎麼看台股後勢？欲要了解後勢，恐怕得先了解外資未來的動向，以下是對外資未來動向作扼要分析:

1. 外資波段賣超將告一段落：根據統計，自 2006 年以來，過去 Q3 外資賣超，Q4 也偏向賣超，如 2007 年、2008 年與 2015 年等年度都出現如此情形。2017 年 Q3 外資賣超約 737 億，而 Q4 也賣超約 374 億，看樣子此次外資的操作也跟以往相同，預期外資再大幅賣超的意願將降低，預估最慢 Q1 就會慢慢買盤回流，這從外資近日買超就可略窺出。

2. 外資很少賣超超過三個季度：除了 2008 年 (金融海嘯風暴特殊狀況) 以外，外資很少有連續三季是賣超。既然 2017 年 Q3 與 Q4 都已是賣超，經濟又並非如 2008 年當時那樣真的相當差，依目前全球景氣的走勢來分析，目前不會有連續三季賣超的情況存在。也就表示，Q1 少了外資調節的動作，指數也將不易有大幅修正機會。

3. Q1 外資不喜歡賣股：過去 Q1 賣超，除了 2009 年以外，2007 與 2011 年都是連續已買超二季後才出現，故筆者認為此舉是較偏向獲利調節。但台股已連賣二季，因此 Q1 獲利調節的賣超意願應該是不高。更重要是，近年 Q1 尚未出現逾千億元以上賣超，故 Q1 單季指數不易出現大跌。

2017 年底曾提出，資產配置的投資選擇，決定您的財富提升速度，如您選擇台股投資，則 2018 年不到 1 周時間，您又超越定存 1 年的獲利了，趁著年初的一開始，好好再想想您的資產要如何配置吧！

附表：2006 年以來外資各季買賣台股金額分析