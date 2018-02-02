做對這5件事 讓你買得到房子

很多想買但還沒有買房子的人常常說：我也很想買啊！無奈就是「沒錢」、或是說「房價太貴，買不起」，要不然就是「房價正在跌，怕買了後悔啊」，反正總是有一大堆的想法或理由。其實仔細來看，這些理由都不是問題，買不到房子一定是自己有很多想法或做法不對，如果馬上去做以下的 5 件事情，那麼買到心中理想的房子只是遲早的事：

一、我一定買得起

《有錢人想的和你不一樣》是最近幾年國內、外最暢銷的理財書，作者 T. Harv Eker 在書裡面提到：富人和窮人最大的不同之處，其中之一就是富人相信「自己的人生、自己創造」，窮人則認為「艱苦的人生降臨在自己身上」。換句話說，當你總是覺得「我買不起房子的啦！」你就會是個買不起房子的人，而當你有信心認為「我一定可以買到房子！」說不定再過幾年，搬入新家就美夢成真了。

二、空想不如起而行

然而，光有「我一定可以買到房子」的想法還不夠，因為買房子從來就不是一件簡單的事，甚至應該是一件需要「長期」規劃的事，所以「立即行動」是不變的法則。想想看：一個 25 歲就開始存購屋自備款的年輕人，跟一個 40 歲才開始存買屋自備款的中年人，誰會比較有實力買到心目中理想的房子？

三、改變花錢習慣

經營之神王永慶曾經說過：「賺一塊錢不是賺，省一塊錢才是賺！」所以很多上班族所說的「不是我不存錢啊！實在是賺不多、沒錢存啊！」原因，都是因為沒有決心為了買房子而改變自己的花錢習慣，於是「沒錢存」的藉口就會一輩子跟著你。到底該怎麼做？戒掉喝手搖杯、超商咖啡、吃宵夜、點心、網路血拼等愛花錢的習慣，拿到薪水「先存錢、再花錢」，每日記帳並檢討不該花錢的地方，購屋的成功之路就在眼前。

四、把握機會

現在房價一坪是 20 萬元，小王終於下定決心買了房子；小陳則是認為房價還會跌，於是繼續當房客、先等房價跌了再說。 情況一：兩年後，房價一坪漲到 22 萬元，小陳心裡超不甘心，但也只能無奈繼續繳房租給房東、繼續等下去。 情況二：兩年後，房價一坪跌到 18 萬元，小王覺得沒差，因為「沒賣沒賠」，這兩年也省下房租費，早買早享受家庭的天倫之樂；小陳很得意自己的房價預測能力，認為房價還會再跌，於是決定再等下去，結果「租屋一族」的身份還是沒變。 你想當能神準確預測房價的小陳，還是做個把握機會的小王？

五、抛棄舊思維

買房子的確不容易，但是抛棄舊思維、用對方法卻可以讓買房子變得容易一點，而且這些方法全部套用在一起的話，「買房子」就只剩下自己願不願意去做而已了，這些方法包括「先買小、買遠、買便宜，再換大、換近、換高級」、「該借就向父母親友暫借」、「選 40 年房貸、高額度房貸，有錢再提早還款」。

若想再多了解如何買房相關事宜，請洽房地王網站：housetube.tw。