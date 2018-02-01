這家對沖基金挾傲人報酬率 祭出鎖定期防資金流出

去年全球表現最好的量化對沖基金 Quantedge，績效高達 38%，傲視所有同業，不過，這家基金公司正在採取罕見的措施，要求新股票基金客戶鎖定資金 3-5 年。

Quantedge 總部位於新加坡，目前管理 17 億美元的資產，挾著去年傲人績效，計畫 2 月時推出 2 檔新股票基金，並要求投資人從每月的資金流動性轉換為 3-5 年的鎖定期。

儘管該基金的鎖定期長達 3-5 年，但以調降基金管理費做為回報，3 年鎖定期的股票基金降至 2.8%，5 年鎖定期的管理費則降至 1.5%。至於表現費則維持在 20% 的水準。

Quantedge 表示，對於願意承諾降低資金流動性的投資人來說，高鎖定期可以換取較低的管理費用，並強調該基金擁有長期資金也為投資人提供更多的穩定性。

不尋常的舉動

對沖基金在目前的投資環境下實施鎖定期是罕見的舉動，因為客戶很容易對表現平平的報酬率、高額的費用及其它可能不公平的條款產生反彈。

例如：億萬富翁 Steve Cohen 在去年底嘗試恢復投資人資金 1-3 年的鎖定期，就流失了部分潛在客戶。

投資人買單嗎？

高榕資本（GAO Capital）資產管理人 Yuwei Yak 表示，Quantedge 實施資金鎖定期，在對沖基金行業是非常罕見的，除非能靠著良好的績效和客戶的忠誠度才能做到。

儘管如此，但有些對沖基金還是可以拉長鎖定期，特別是如果他們發布了良好的績效或者在費用方面進行折讓，例如 Quantedge 對 7 月之前轉換為三年鎖定期股票類別的客戶，免收 12 個月管理費；5 年鎖定期的客戶免收 24 個月的管理費。

事實上，Quantedge 全球基金績效表現確實優異，主要操作策略是以量化模型來盯住宏觀經濟主題，2016 年的原始資產 300 萬美元，到了去年 12 月已達到 17 億美元，並且也是 2017 年數十億美元的定量對沖基金中表現最好的一家，超過了全球宏觀基金平均回報率 3.6％。

Quantedge 全球基金去年報酬率高達 38%。

此外，Quantedge 也宣布管理層變動，前聯合執行長 Leigh Kah Shin 和 Chua Choong Tze 將創建基金的研究團隊；曾任該基金董事兼總法律顧問的 Suhaimi Zainul-Abidin 被任命為執行長。此外， Quantedge 還任命 Lee Yin Chao、Ng Say Liang 和 Chang Yi Chian 為聯合投資長。