【景順投信】景順消閒基金二連霸 實至名歸摘星常勝軍

◆第二屆《指標》台灣年度基金大獎揭榜

◇景順消閒基金二連霸 實至名歸摘星常勝軍

已在地耕耘 24 年的景順投信，此次在激烈競爭的第二屆《指標》台灣年度基金大獎中大放異彩，共拿下 6 項大獎，獲得的 6 項大獎橫跨歐洲、亞洲、中國及全球消費品及服務等類別，見證景順投資研究團隊精準的眼光與紮實的投資實力。其中景順消閒基金今年再接再厲，包辦了產業股票 - 消費品及服務類別「最佳表現基金大獎」和「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳 *，連續兩年奪下該類別獎項，堪稱得獎常勝軍。

景順消閒基金並非傳統消費類股基金，除了郵輪、旅館、餐廳等實體休閒產業，亦跨足媒體、軟體、電子商務等虛擬世界產業，尤其特別著重線上零售與線上媒體業的布局，這樣的投資風格與特色，使得景順消閒基金力壓同類基金，備受肯定。

景順投信指出，全球景氣轉佳除了刺激購買力、帶動傳統消費類股走勢外，也因新科技的導入改變民眾購物習慣、娛樂模式，翻轉傳統消費市場版圖，這情況不只是在亞洲也在全世界發生。景順投資團隊透過觀察全球消費者行為趨勢，在不同類股當中尋找長期贏家，深入的基本面研究、仔細探究企業評價和管理品質，提供投資人良好的長期回報。

景順消閒基金的投資範圍相當廣泛，並深入消費者的日常生活，從虛擬到實體，全方位掌握「娛樂休閒」題材。截至 2017 年 12 月底，景順消閒基金資產接近八成布局美國市場，是典型的美國復甦概念股。景順消閒基金經理 Ido Cohen 表示，景順消閒基金表現一直有目共睹，主要是抓到了近幾年來美國科技新趨勢消費商機，其中以美國五大科技股 FAANG 表現最搶眼。Ido Cohen 表示，目前美國科技產業整體評價與獲利間的關係仍相當健康，現階段泡沫化的跡象甚低，基於強健的基本面，持續看好這個群族表現。

除了 FAANG 所代表的趨勢外，景順消閒基金的投資組合還關注許多趨勢，也在電子商務、娛樂軟體、媒體傳播、媒體內容、郵輪、線上點餐相關餐廳概念股及電動車建立部位。

以電子商務為例，Ido Cohen 指出，2016 年年底美國電子商務占比為 10%，然這個趨勢才剛開始，電子商務零售業可望再從實體商店獲取更高市佔率，至少可以達到 30%，因此在美國經濟漸入佳境的趨勢下，相較於傳統消費類股，更看好電子商務潛在的上漲空間。以另一角度看，美國實體商店消費流量（人數）自 2013 年不斷下降，過去 12 個月降幅更明顯，可見電子商務趨勢已存在好幾年、未來幾年可望持續發展。

長線而言，美國這股強勁的消費成長，實在有利消閒類產業，對於想掌握美國消費經濟起飛的投資人來說，可藉由景順消閒基金深入美國消費者的休閒娛樂生活。

◇本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效 ，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

* 資料來源：Benchmark，獎項評選期間至 2017 年 9 月底

