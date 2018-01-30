流年不利！大佬Ackman旗下對沖基金資產縮水20%

潘興廣場資本管理的總資產規模在 2017 年降至 87.69 億美元，較 2016 年下滑超 20%。在過去三年間，潘興廣場已經連連虧損，在 2015、2016 和 2017 年的投資凈回報率分別為 - 20.5%、-13.5% 以及 - 4%。

對沖基金巨頭 Bill Ackman 旗下的潘興廣場資本（Pershing Square）已經連續第三年虧損，所管理的資產規模在去年縮水超 20%。

潘興廣場資本官網顯示，其管理的總資產規模在 2017 年降至 87.69 億美元，較 2016 年下滑超 20%。

（圖片來自潘興廣場官網）

事實上，在過去三年間，潘興廣場已經連連虧損，在 2015、2016 和 2017 年的投資凈回報率分別為 - 20.5%、-13.5% 以及 - 4%。

（圖片來自潘興廣場官網）

潘興廣場在 2017 年最大的損失源於對康寶萊的投資，在這項投資中潘興廣場虧損了 4%，虧損率次高的則是對億滋國際公司的投資，虧損 3.5%。去年回報率最高的投資是對 Restaurant Brands International 的投資，回報率達到 5.2%，對耐克的投資回報率則為 0.8%。

值得一提的是，潘興廣場在近日入股運動服裝巨頭耐克公司。彭博報導稱，這次 Ackman 入股是長期持有（又稱為被動投資，目的是為了避免經常交易帶來的費用對業績產生拖累，從而實現長期收益最大化的投資策略），與 Ackman 之前的主動投資（activist）有所差異。

華爾街見聞此前提及，潘興廣場虧損陰雲籠罩之下，Ackman 下定決心專注投資。

路透社此前援引知情人士消息，Ackman 的潘興廣場資本（Pershing Square）將裁掉 10 名員工，占到總人數的 18%，員工總數將降至 46 名。

文章提到，裁掉的大部分是後台員工，也包括一名投資部員工，甚至還有 Ackman 自己的司機。Bill Ackman 稱，自己可以走路或坐地鐵去位於曼哈頓中城的辦公室上班。

除了大裁員，改變的第二步就是變得低調。路透報導，知情人士透露 Ackman 計劃削減與管理對沖基金有關的所有營銷和公關會議，轉由合夥人 Ben Hakim 擔任這項工作。

此外，本月初潘興廣場資本還宣布將削減 1.5% 的年度管理費。對老客戶來說這意味著 15% 的折扣。Ackman 也在致投資者信中表示，未來兩年潘興廣場資本的投資者管理費將總共減少 3200 萬美元。

華爾街見聞此前提到，去年追求普遍價值（generalist value）的對沖基金表現不好，特別是一些老牌的知名基金。綠光資本去年回報率僅有 1.6%，John Paulson、Alan Howard 和 Paul Tudor Jones 等大佬不僅都虧錢，有的甚至關閉了旗艦基金。

『新聞來源／華爾街見聞』