羅尤美：網路科技+人口優勢 新興市場兩大成長推動力

新興市場在全球地位崛起的因素眾多，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，網路科技進展是相當重要的關鍵因素，將大幅改善新興國家的競爭力，2016 年全球網路使用率最高的十個國家中，新興市場占有 5 席地位，網路科技發展若可結合既有產業，搭配新興國家的人口結構優勢，將為新興市場帶來更大的成長推動力。

羅尤美表示，新興市場的科技產業在近十年間有明顯的進步，包括專利申請數在 2015 年占全球比重近五成；全球市值最大的前 10 大公司，新興市場企業即占了 2 名 (騰訊、阿里巴巴)；三星、海力士等新興國家企業主導 DRAM 市場。

此外，由 MSCI 新興市場指數的產業權重來看，科技類股在 2015 年以後也取代金融股，成為指數中的第一大類股，顯見科技產業重要性日漸增加。而 2017 年中國的網路盛會雙 11 購物節的單日銷售額來到 253 億美元，遠超過同年美國感恩節、黑色星期五及網路星期一的銷售總額，中國電動車的登記量在 2016 年也超過美國一倍之多，顯示在科技或新科技應用等領域，新興市場迎頭趕上。

羅尤美指出，科技，其實不只是科技產品本身，現階段新興市場中最為看好的領域即是網路平台業者，科技產業已不再如過往僅僅只是作為製造硬體產品供應鏈的一環，尤其中國的大型電商、網路業者已經不只是科技業者，它們的觸角深入人們生活的每個領域，包含線上購物、線上遊戲、社群媒體、行動支付、叫車服務等等，幾乎涵括生活各面向的服務與需求。

而這類搭載人工智慧繼續並與生活結合的平台業者，擁有可持續性的獲利能力以及強勁的現金流，因此，儘管部分網路平台公司股價水準已高，但仍深具投資價值。

羅尤美說，中國的網路平台受惠龐大的人口紅利、享有龐大的用戶基礎，目前電子商務占整體商務活動的比重低於 15%，仍有廣闊的發展空間，而在拉美、東歐市場也有同樣題材的網路科技業者可供投資，建議可透過加碼科技類股產業配置的全球新興市場股票型基金介入。