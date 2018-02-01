2018年多頭大軍往哪去？成熟市場看日股 新興市場靠亞洲

開發金 (2883-TW) 旗下凱基投顧資深副總廖明正今 (1) 日表示，去 (2017) 年底至今，全球股市仍然顯現強勁多頭，由於全球景氣向上的勢頭仍延續，股市多頭有基本面支撐也可持續，成熟市場最看好日股。而在新興市場方面，因美元偏弱，新興股市受到的影響不大，加上許多國家與成熟市場相反，尚有降息題材，皆助漲新興股市。在新興市場中最推薦新興亞洲，而鑒於美元的弱勢與全球經濟的穩健，拉美地區也轉向獲得青睞。

廖明正表示，儘管 12 月上半月許多國家的股市出現小幅修正，但爾後仍然恢復多頭的勢頭。成熟市場方面，美國科技股表現仍佳，整個大盤漲幅也是成熟國家之最；歐元區因歐元走強的關係影響股市多頭，漲幅在成熟市場中較為平淡；而日股雖因日圓止貶的利多稍息，但單月漲幅仍近 4%。新興市場方面，整體市場漲幅超過 8%，中、港股表現佳，而原物料出口國股市，如俄羅斯、巴西股市，表現在新興市場中也名列前茅。

展望今年，廖明正表示，整體來看，儘管成熟國家景氣恢復期已持續一段時間，但與過去相比，這段復甦期並不算過長。在仍沒有看見明顯反轉指標的情況下，預期景氣仍會延續；股市上漲有獲利成長的基本面支撐，動能也還能持續。

日股獲利改善有助提高其評價

廖明正表示，除了日圓偏貶對日股的利多外，目前日股在成熟市場中評價仍然相對便宜，在日本企業獲利能力逐漸提升的情況下，過去偏低的評價拉高、股市隨著上漲應是合理的預期。整體而言，日股仍是成熟市場中我們較看好的地區。

新興市場仍最看好新興亞洲

新興市場方面，廖明正表示，美元偏弱與全球經濟佳提供新興股市題材，而中國加強供給側改革與政策緊縮後，對產能過剩的商品市場反而有助於價格的恢復。

廖明正進一步表示，中國的供給側改革與全球景氣仍佳這兩點因素，讓基本金屬走勢不至於疲弱，加上美元預估僅會緩升，此將使拉丁美洲股市表現不至於太弱勢。另一方面，全球景氣仍佳使貿易表現過去 2 年超過預期。該研究團隊預期最大的受益者仍是亞洲國家，且出口帶動投資的正向循環今年仍將持續，只是幅度會減緩。整體而言，亞洲國家的基本面仍是我們在新興市場股市中最看好的理由。

股市方面，2016/3 股市回升以來，主要股市除了美國與台灣外，上漲主要來自獲利的成長，也就是說，基本面而非評價擴張的驅動力大是股市上漲動能仍可持續的原因。根據過去的經驗，美股在景氣衰退前 7-24 個月的報酬率最高，但在前半年即會開始轉負，因此目前在美股仍有可為。