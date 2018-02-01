【UOBAM日訊】企業財報利多釋放美股跌後反彈

◆國際股市

◇經過連續兩天下跌後，週三美股迎來反彈，受到道瓊最大成分股波音財報利多的推動，美股早盤開高，不過午後聯準會公布利率會議決策，暗示 3 月份可能加息，雖符合市場預期，但對今年美國通膨預期升溫，引發加息腳步可能加速的擔憂，也導致三大指數漲幅收斂，尾盤都一度由紅翻黑，終場僅小幅收漲。

◇板塊方面，十年期美債殖利率創波段新高後拉回，高股利的 REITs 與公用事業板塊分別反彈 2.08% 和 1.10% 領漲標普 11 大產業，遊戲大廠藝電、晶片廠 AMD 皆因財報優於預期大漲超過 6%，引領標普科技指數上漲 0.73%，標普醫療保健指數下跌 1.45% 跌幅較重，因川普在週二盤後的國情咨文演講中表示將壓低處方藥價格，以及藥廠禮來財報不及預期下跌 5.4% 所拖累，生技與製藥板塊各下跌 2.5%。

◆每日一圖

2017 年美股市場經歷了安逸的一年，全年最大回調幅度僅 3%，漲跌幅超過 1% 的交易日僅 8 個，只高於 1964 年 3 個，全年累積漲幅高達 19%，在各家大行的 2018 年股市展望中，幾乎都預估今年將是市場波動性回歸的一年，理由包括主要央行退出寬鬆政策、義大利選舉上半年登場等等，根據嘉信理財整理出的歷史數據顯示，在 1945~2017 年標普 500 指數年內回調幅度最小的十個年度裡 (包含 2017 年)，次年的波動幅度都會明顯放大，這十個回調幅度最小的年份平均年內最大跌幅為 4%，次年最大的平均回調幅度放大至 12%，漲跌超過 1% 的交易日也從平均 20 天增加至 38 天，但值得留意的是，波動變大不意味著指數必定下跌，在低波動率的次年，標普 500 指數平均績效仍有上漲 5% 的表現，只是在波動率變大的背景下，股市的風險溢酬就相對縮水，短線投資人可能存在更多交易機會，但長期投資人可能在風險容忍度上面臨挑戰。



