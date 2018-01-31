鉅亨市場快訊》美國股債齊跌，股市多頭結束？

訊息快遞：

美國 10 年公債殖利率一路升高並突破 2.7% 關卡，30 年公債殖利率則逼近 3% 大關。投資人擔憂債市賣壓蔓延至股市，加上股市近期漲勢過快且漲幅過大，道瓊工業平均指數及費城半導體指數分別下跌 1.37% 及 2.03%。

鉅亨觀點：

1. 美國經濟依然穩健

美國 1 月製造業及服務業採購經理人指數分別為 55.5 及 53.3，雙雙處於榮枯分水嶺之上；1 月消費者信心指數 94.4，仍然處於 2015 年以來的高檔區間；截至 1 月 19 日，金融壓力指數為 - 1.46，美國金融環境寬鬆且資金依然充裕。從各項領先指標來看，美國經濟數據健康且樂觀，反轉訊號仍未浮現，經濟基本面並非美股下跌原因。

2. 企業獲利及展望強勁

截至 1 月 30 日，標普 500 企業中，累積 170 家企業已經公佈財報，目前整體營收及盈餘成長率分別為 7.66% 及 11.83%，近 80% 企業營收及盈餘優於原先分析師預期。不僅目前財報表現優異，根據分析師預估，未來 1 年每股盈餘年增率為 20.7%（標普 500 指數），企業獲利也不是美股拉回的原因。

3. 債券殖利率升高，對股市不是壞事

* 美國公債殖利率升高時，各類資產未來表現

* 此處殖利率升高定義為過去 5 個月，美國 10 年公債殖利率升高超過 0.6% 時。資料來源：Bloomberg，分別採 MSCI 新興市場、美銀美林全球投資級債券、美銀美林全球高收益債券、MSCI 全世界、MSCI 世界、標普 500 及美銀美林新興市場債券指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1990-2017。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2017 年 8 月以來，美國 10 年公債殖利率升高 0.6%，美國公債正由 30 年的長牛轉進熊市，不免引起投資人擔憂。但從 1990 年以來，當美國 10 年公債殖利率於 5 個月升高超過 0.6% 時，未來 1 年新興市場債券及美國股市分別平均上漲 14.6% 及 14.3%。除非美國物價年增率大幅提高，否則債券殖利率升高反而代表美國經濟前景更樂觀，股市表現自然應該更優異。

投資策略: 趁拉回佈局美股

此波美股拉回原因為逢高獲利了結，並非經濟基本面或企業獲利惡化，加上去年以來美元的顯著貶勢，投資人可趁美元便宜及美股修正的機會，佈局美國股票型或美國高收益債券基金等美元計價資產。

鉅亨精選基金

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